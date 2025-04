CERVETERI - Si terrà già domani pomeriggio alle 18 il primo gruppo di ascolto dedicato proprio alle ragazzi che mercoledì hanno assistito al tragico incidente alla stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri dove ha perso la vita una 65enne di Civitavecchia.

Il gruppo di ascolto si svolgerà alla farmacia comunale di via Fontana Morella, «alla presenza di personale specializzato che sarà a disposizione per ascoltare e aiutare i partecipanti a superare, o quantomeno provare a superare, questo momento di forte shock vissuto», spiega il sindaco Gubetti. «Sentite le responsabili dello Sportello d'Ascolto, hanno già dato la loro disponibilità qualora ve ne fosse bisogno ad organizzare ulteriori sessioni, aperte come sempre a tutti in maniera gratuita. Chiunque ne sentisse la necessità, può mettersi in contatto con il personale. Tutto sarà svolto in sicurezza e nel pieno rispetto della persona che ne avrà bisogno. Si possono prendere informazioni contattando il numero 3662274651 oppure recandosi in una delle nostre farmacie comunali».

