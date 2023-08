FIUMICINO - Via del faro, a Fiumicino, terra di nessuno.

E’ la segnalazione di una residente, che racconta il disagio dell’intera zona, vissuto continuamente dai cittadini: «Via del Faro è una strada senza limiti di velocità stabiliti, senza controlli, dove molti degli abitanti sfrecciano indisturbati.

Puntualmente avvengono corse clandestine e fuochi d’artificio, anche alle 3 di notte».

I cittadini sono,infatti preoccupati che i disagi possano aumentare, diventando in questo modo un pericolo per tutti.

La situazione, aggiunge la residente «è grave. Ogni giorno i cittadini che abitano in questa zona sono costretti a vivere e ad assistere a scene pericolose.

Si investono gatti e si lasciano a bordo strada, senza prestare soccorso. Si deve stare attenti se si sta a piedi e in auto perché ti sfiorano a tutto gas e ti mandano pure a quel paese».

«Nonostante le svariate segnalazioni- conclude la residente della zona - e le petizioni che sono state firmate per mettere quantomeno dei dossi, non è stata data alcuna importanza al problema». Problema già verificatosi in precedenza su via Trincea delle Frasche, dove dei ragazzi a bordo di una Lamborghini «correvano come pazzi», come denunciato da un cittadino che ha assistito alla scena.

L’auspicio è che le autorità competenti possano prendere i giusti provvedimenti quanto prima, al fine di ripristinare e riportare la tranquillità in tutto il quartiere.