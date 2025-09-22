CIVITAVECCHIA – Premio fedeltà al servizio del Trasporto Pubblico Locale per l’utente Adalberto Capuani.

Un premio di ringraziamento alla fedeltà che valorizza le buone pratiche locali, consegnato al signor Capuani proprio nel giorno del suo 99esimo compleanno.

A consegnare la targa il sindaco Marco Piendibene, il presidente del consiglio comunale Marco Di Gennaro, il CdA di Civitavecchia Servizi Pubblici - presidente Francesca Romana Tomaselli, i consiglieri Alessio Gatti e Paola Rita Stella - ed il direttore di esercizio Tpl Paolo Iarlori. Il sindaco Piendibene ha ringraziato Capuani per la sua fedeltà all’uso dei mezzi pubblici a favore della sostenibilità ambientale e di uno stile di vita sano.

Classe 1926, Capuani diede un contributo di altissimo livello al mondo della pallanuoto, tra le varie presenze internazionali si ricorda, infatti, il suo arbitraggio nelle Olimpiadi del 1980 a Mosca.

