TOLFA - Domenica 6 ottobre tornano a Tolfa i "Picnic Musicali": una giornata imperdibile in cui si potranno effettuare passeggiate naturalistiche, escursioni in mountain bike, attività per bambini, pranzo con prodotti tipici. Non mancherà la musica dal vivo con un concerto al mattino e uno nel pomeriggio. Mentre la natura si tinge di bronzo e oro lo spirito del Tolfa Jazz continua a stupire con i Picnic Musicali. Alle ore 9 partiranno le passeggiate naturalistiche. La prima è quella che condurrà i partecipanti a visitare il sito Sasso della Strega e l'Abbazia di Piantangeli. "Attraversando verdi boschi e ampie grascete incontreremo la particolare formazione geologica del Sasso della Strega e arriveremo ai ruderi dell’Abbazia medievale di Piantangeli, con un panorama mozzafiato sulla vallata sottostante - spiega il presidente dell'aps Tolfa Jazz, Egidio Marcari - ad accompagnare il gruppo sarà la guida AIGAE Ilaria Maccarrone. Il percorso è lungo 7km, con un dislivello di 200m (difficoltà facile e adatta anche a bambini); obbligatorie le carpe da trekking". La seconda escursione sarà al Tempio Etrusco e a Cerro Bello. "Percorreremo un tratto di strada medievale immerso nella macchia mediterranea, visiteremo i resti del tempio etrusco di Grasceta dei Cavallari e il maestoso cerro secolare denominato “Cerro Bello” - prosegue il presidente Marcari - la guida AIGAE sarà Antonella Del Frate. Il percorso è lungo 8km con un dislivello di 250m (difficoltà media, adatta anche a bambini da 9 anni in su); scarpe da trekking obbligatorie".

La terza escursione è quella che condurrà alla Cascatella della Moletta. "Un’escursione di media difficoltà che ci porterà a scoprire la formazione lavica del Sasso della Strega e gli affascinanti resti di un mulino ad acqua con una cascata naturale - spuegamo uida: Felice Tidei. Dati percorso: lunghezza 8km, dislivello 300m, difficoltà medio/difficile. Scarpe da trekking obbligatorie – Trekking sensoriale d’autunno e bagno di foresta. Ci dirigeremo verso l’Abbazia di Piantangeli, un luogo magico dove godremo di un bellissimo panorama.

Lungo il percorso faremo letture di poesie, storie, leggende e sperimenteremo attività meditative e di connessione con la natura. Guide: Barbara Loffari, Giorgio Conti – Forest Therapy Lazio. Dati percorso: lunghezza 7km, dislivello 200m, difficoltà facile. Scarpe da trekking obbligatorie". Per gli amantj della Mountsion Bike alle 9 partirà l'escursione a Cerro Bello/Faggeto: "Un ampio giro alla scoperta dei resti di un’abbazia medievale, del cerro secolare “Cerro Bello” fino ad arrivare al Monumento Naturale del Faggeto col suo bosco di faggi, una rarità a queste altitudini. Dati percorso: lunghezza 30km, dislivello 300m, difficoltà media. A guidare il gruppo Riccardo Macii".

Le escursioni sono alternative tra loro e termineranno per l’ora di pranzo presso la baita del Comunale Macchiosi. Sono previste anche attività per i bambini: a partire dalle 9 è in programma "Una giornata insieme agli gnomi". "Sei curioso di sapere cosa fa uno gnomo durante la giornata? - proseguono gli organizzatori - allora andiamo tutti a scoprirlo aiutando gli gnomi a costruire un piccolo villaggio e imitandoli nelle attività che amano fare. Attraverso giochi, canzoni e racconti i bambini scopriranno come la vita degli gnomi sia strettamente legata a quella degli ecosistemi in cui vivono e come tutti gli animali, le piante, gli insetti ed anche il più piccolo filo d’erba siano necessari alla loro vita. A fare da guida sarà Valentina Marchesi (Animatore del turismo naturalistico: Melissa). Imperdibili i concerti. Alle ore 11 si esibiranno i "Mojo": la band propone un repertorio Rythm And Blues, con un sound evoluto ed influenzato dalla musicalità delle canzoni romane del secondo dopoguerra. Il gruppo è composto da Lorenzo Meuti (batteria), Federico Mereu: (chitarra, voce, armonica a bocca), Lorenzo Cigliano (basso), Christian Ceccarelli (sassofono contralto), Alessandro Ballarini (sassofono). Alle ore 15, invece, si svolgerà il lice del "Circo Diatonico": ballate, anzoni e marcette con echi balcanici, influenze jazz e richiami alla musica popolare e alle bande e fanfare di paese creano uno spettacolo intriso di atmosfere di stile felliniano e arricchite dalle giocolerie e dagli interventi del clown/mimo “Saporito”. Ad esibirsi saranno Clara Graziano (voce e organetto), Gabriele Coen (sax soprano e clarinetto), Rosario Liberti: (bassotuba), Gianluigi Capone: (mimo/giocoliere). I Picnic-musicali sono noti anche per gli ottimi pranzi distribuiti: dalle 12.30 si potranno gustare piatti della tradizione tolfetana a base di prodotti tipici locali. Il menù adulti prevede acquacotta o pasta all’amatriciana, carne alla brace e insalata, dolci tipici, acqua e vino; col menù vegetariano, invece, si potrà mangiare acquacotta o pasta al pomodoro, fagioli, dolci tipici, acqua e vino. È previsto anche un menù per i bambini: pasta al pomodoro, salsiccia e acqua. Per gli adulti concerti e pranzo 20euro; escursione, concerti e pranzo 25euro; escursione MTB, concerti e pranzo 30euro; bambini fino a 12 anni pranzo a 10euro oppure escursione e pranzo a 15euro. Tolfa Jazz aderisce a "Jazz Takes the Green", la rete dei festival jazz ecosostenibili: la prima esperienza italiana di aggregazione di eventi culturali che hanno a cuore la causa Green. Gli aderenti a "Jazz Takes The Green" si sono dati l’obiettivo di favorire la riconversione dei festival jazz da eventi ad alto impatto ambientale a eventi Green, grazie all’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) elaborati nell’ambito del Progetto GreenFEST – Green Festivals and Events through Sustainable Tenders, ed elencati in una apposita Check List. Partner dell'associazione Tolfa Jazz il Comune di Tolfa, la Regione Lazio, Tolfa Cittaslow, la Komen Italia, I-Jazz, Jazz Takes The Green, Green Fest, Fondazione Ecosistemi. Sponsor della manifestazione Enel, Fondazione Cariciv, Tecnofit, Ipertecnica, Fasec, Movisud Srl, D&G Srl "I Picnic Musicali offrono la possibilità di visitare i piu’ importanti siti storici e naturalistici del territorio - conclude il presidente dell'Aps Tolfa Jazz, Egidio Marcari - le escursioni, accompagnate da guide ambientali locali, offrono la possibilità di visitare i luoghi piu’ caratteristici dei Monti della Tolfa: dalle rovine di un’abbazia medievale ai resti di un antico tempio etrusco, dai sentieri immersi nella macchia mediterranea alle ampie e verdi radure adibite a pascolo di cavalli e vacche maremmane. Con questo evento facciamo anche un'opera di riqualificazione del territorio, in quanto bella preparazione dell’appuntamento vengono bonificate aree abbandonate e inaccessibili per renderle fruibili dalla comunita’; durante i Picnic Musicali gli spazi bonificati si trasformano in teatri naturali, dove hanno luogo i concerti in acustico e in punti di interesse da raggiungere attraverso le escursioni naturalistiche ed archeologiche".