BOLSENA -Ecologico e sociale. È il mercatino dell’usato “Sgombera tutto”, in programma il 28 e 29 ottobre nella cittadina lacuale, dalle 9,30 alle 18, a palazzo del cardinale Teodorico Ranieri, al civico 141 di piazza Santa Cristina.

Libri, riviste, giornali, cartoline, francobolli, figurine, oggettistica varia, vecchi arnesi e attrezzi, piccoli elettrodomestici usati, tessuti, accessori nuovi, giochi, modellismo e tutto quello che non ha valore artistico o storico avranno una seconda vita senza essere gettati per finire in discarica.

Il mercatino non ha scopo di lucro, ma vuole essere occasione d’incontro, di scambio culturale e di mercato a offerta.

Gli oggetti non più usati e “dimenticati” in magazzino o in soffitta potranno essere scambiati con altri.

Un modo divertente di riciclare e aiutare l’ambiente, non producendo nuovi rifiuti, e di fare comunità, attraverso due giorni di condivisione.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco Bolsena, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Per essere presenti al mercatino nella veste di rivenditori non professionisti, è necessaria l’iscrizione recandosi all’ufficio informazioni turistiche, che si trova in piazza Matteotti, o inviando una email a info@prolocobolsena.it. La partecipazione è riservata ai cittadini maggiorenni.

