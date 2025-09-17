TARQUINIA – Dal 2015, ogni settembre, l’Insegnamento di Etruscologia dell’Università degli Studi di Milano guidato dalla professoressa Giovanna Bagnasco Gianni offre al pubblico l’opportunità di esplorare l’antica città etrusca di Tarquinia con “Civita Aperta”, un appuntamento che unisce ricerca archeologica e divulgazione scientifica.

L’edizione 2025 si terrà domenica 21 settembre, quando l’antica Civita (statale Aurelia Bis) tornerà a vivere lungo un itinerario che accompagnerà i visitatori alla scoperta di Tarchna, una delle città etrusche più potenti e influenti, descritta da Vincenzo Cardarelli come “...un mistero naturale e paesistico, una grossa macchinazione della fantasia religiosa e politica degli Etruschi...” (Villa Tarantola, 1948). La giornata si aprirà alle 8 con un percorso di archeotrekking, organizzato dal Comune di Tarquinia e dalla guida ambientale escursionistica Elisabetta Ciolli, con partenza dall’Infopoint della Barriera San Giusto.

Alle 10 è previsto il ritrovo presso il parcheggio del “complesso monumentale”, con inizio delle visite guidate alle 10.30 (ingresso gratuito).

Gli studenti dell’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, insieme alle associazioni partecipanti, accompagneranno i visitatori illustrando i principali monumenti e il paesaggio storico-culturale della Civita. Come anteprima, sabato 20 settembre, dalle 20 alle 23, il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia aprirà straordinariamente in orario serale per una visita speciale in compagnia degli archeologi del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e dell’équipe del “Progetto Tarquinia” dell’Università degli Studi di Milano (ingresso ridotto a 2 euro).

“Civita Aperta” è realizzata in collaborazione con il Comune di Tarquinia, la Regione Lazio, il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale e l’Università Agraria di Tarquinia.

Partecipano inoltre l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, le associazioni Amici delle Tombe Dipinte di Tarquinia, Archeologicamente, Fontana Antica, la Società Tarquiniense d’Arte e Storia e lo studio Architutto Designer’s. Per ogni informazione è possibile chiamare lo 0766 849282.

