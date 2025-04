LADISPOLI – Torna a riunirsi il consiglio comunale. Appuntamento fissato per martedì 8 aprile, giorno in cui a palazzo Falcone si voterà per la realizzazione di una nuova scuola da circa 200 posti nei pressi di viale Mediterraneo, tra i quartieri residenziali Cerreto e Campo Sportivo. «Proposta di partenariato pubblico privato per la realizzazione, gestione funzionale ed economica di un nuovo plesso scolastico. Dichiarazione di pubblico interesse e inserimento del progetto negli strumenti di programmazione dell’Ente», riporta in una nota il presidente del consiglio comunale, Carmelo Augello.

L’altro punto all’ordine del giorno è il piano di utilizzazione degli arenili in vista della stagione estiva. L’ora stabilita per la massima assise è alle 18 e in seconda convocazione alle 18.30. La massima assise cittadini sarà trasmessa come sempre su Centro Mare Radio (fm 97.3).

