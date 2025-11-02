TOLFA - Sempre più numerosi i servizi giornalistici su Tolfa sia sui giornali, che nei siti telematici e in programmi tv. Al centro dell'attenzione massmediatica è sia la parte ambientale che la parte agricola. Blogger, giornalisti e videomaker stanno occupandosi sempre più insistentemente del borgo collinare e sui social non è difficile trovare video e articoli sui vari aspetti del paese. Tra gli aspetti più apprezzati c’è che tra i boschi e i pascoli dei Monti della Tolfa la vita scorre ancora al ritmo della natura: qui, dove il vento profuma di erba e memoria, l’agricoltura e l’allevamento continuano, infatti, a essere l’anima del territorio. Mandrie di bovini maremmani, pascoli bradi, butteri, l’Università Agraria, le aziende familiari e le filiere corte raccontano un mondo che ha saputo restare autentico rinnovandosi senza perdere le radici. Tolfa è un borgo che custodisce la sua tradizione contadina con orgoglio. Nei campi si coltivano legumi, cereali antichi e ortaggi di stagione; nei casali si producono formaggi, miele e olio, frutto di un’agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Giovani agricoltori e allevatori stanno riscoprendo il valore del lavoro manuale e della lentezza, trasformando l’eredità dei nonni in una nuova economia rurale. La cucina tolfetana riflette questa autenticità: l’acquacotta, le pappardelle al cinghiale, la carne alla brace, i formaggi freschi e il prosciutto locale raccontano il legame profondo tra terra e comunità. Le sagre e i mercati contadini diventano così luoghi d’incontro e di racconto, dove i sapori si intrecciano con la storia. Tolfa, inserita nel circuito Cittaslow International e in Etruskey è un esempio di equilibrio tra tradizione e futuro. La ruralità non è nostalgia, ma risorsa: un modello di sviluppo fondato su qualità della vita, sostenibilità e coesione sociale. Tra le colline e i sentieri, la terra continua a parlare. E chi sa ascoltarla, scopre che a Tolfa il tempo ha ancora il sapore delle cose vere.