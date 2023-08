CERVETERI - «Qui faccio una strage». Armato di pistola, “fortunatamente” a gas, si è diretto con la sua auto verso il locale sulla costa di Campo di Mare. Le sue intenzioni erano tutt’altro che pacifiche colpa di quella musica e del frastuono per una serata all’insegna del karaoke e del divertimento con circa mille persone presenti. Così l’uomo, dopo aver suonato con insistenza il clacson, si è avvicinato verso gli addetti del personale della discoteca e ha estratto la sua arma tenuta nel cassettino. Poi si è dileguato sfrecciando a tutta birra al volante della sua Lancia Phedra. Gli addetti alla sicurezza del locale “Alma Club” di via Navigatori Etruschi hanno subito dato l’allarme al 112 e la volante del commissariato di via Vilnius si è messa subito alla ricerca dell’esagitato. Dopo qualche ora gli agenti di polizia diretti dal dirigente e vicequestore, Paolo Delli Colli, lo hanno rintracciato. Si tratta di un residente di origini romene 46enne che effettivamente ha ammesso di aver avuto questa reazione non sopportando più la musica. Ora però si è beccato una denuncia per minaccia aggravata. Non solo, i poliziotti hanno anche effettuato una perquisizione trovando la pistola a gas per l’utilizzo del capsicum, il potente spray al peperoncino.

