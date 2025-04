SANTA MARINELLA - "Il Codice etico del centrodestra è un segnale di panico e debolezza».

Lo afferma il sindaco Pietro Tidei che torna ad attaccare la minoranza. "Noi sempre più forti, il centrodestra nel caos", sentenzia il primo cittadino.

«È incredibile quello che sta succedendo a Santa Marinella - dice Tidei - Questi del cosiddetto centrodestra, che sono dei veri disastri, hanno tirato fuori un “codice etico” ridicolo. Unico punto? Non candidare mai chi ha lavorato con Tidei! Ma che scherzo è», dice il primo cittadino.

«Dovrei dire “grazie”? Beh, grazie, perché questa roba fidelizza l’attuale maggioranza ed è talmente stupida che rafforza ancora di più la nostra gente, la vera maggioranza. Ma non ce la faccio a stare zitto -afferma Tidei - Questo “codice etico” è un segnale enorme di debolezza. Sono disperati. Non sanno più cosa fare per tenersi in piedi. È patetico. - incalza Tidei - Guardate cosa succede: una parte di Forza Italia ha un assessore dentro l’attuale giunta. E sono nella minoranza. Non si capisce niente. E poi ci sono due consiglieri di Noi Moderati che erano con me quando ho vinto al primo turno. Sono ancora lì. E il codice etico? Ma che razza di confusione è questa? Fiorelli, o chi per lui, chiude la stalla quando i buoi sono già scappati. Ma la cosa più pazzesca è che non si accorge di chi è rimasto dentro, compreso lui. Incredibile. Poco serio verso gli elettori che non sono idioti, sanno benissimo che questo “codice etico” non vale niente. Ma soprattutto, gli ispiratori del codice ignorano la cosa fondamentale: la politica è fatta di fatti, di risposte alla gente.

La gente vuole opere, servizi, cose concrete. Di questi codicilli leggeri come un fazzoletto di carta non gliene frega niente. Vergognarsi proprio non gli riesce. vergognarsi di aver lasciato 30 milioni di buco e provocando il fallimento del Comune? Come fa il centrodestra a dimenticarlo? Come fa la nostra gente dopo i sacrifici sofferti e i debiti che sta ancora pagando il Comune? Fiorelli, il perdente, fa finta di niente? Muove l'aria e consuma la Fotocopiatrice del Comune con la stessa mozione che presenta pressappoco sempre a Pasqua e stimola reazioni carnevalesche con il codice etico senza etica scritto su un Kleenex. Il centrodestra è nel panico. Non sanno più cosa inventarsi. Noi siamo forti, siamo uniti e continueremo a fare grandi cose per Santa Marinella».

©RIPRODUZIONE RISERVATA