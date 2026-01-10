S. MARINELLA - Continua il tour di Tidei nei cantieri finanziati dai fondi Pnrr che rischiano di non essere consegnati per giugno del prossimo anno. Tidei ha deciso di ripartire da Prato del Mare, quartiere residenziale che ben presto potrebbe brindare ad un edificio scolastico mai realizzato prima d'ora, l'asilo nido. «Un'altra struttura potenzialmente preziosissima fronte edilizia scolastica – dice Tidei - dove poter accogliere, tra calore e prima istruzione, i più piccolini. Un regalo per le nuove generazioni, residenti del quartiere ma non solo. Lavori, anche in questo caso in tinta unita con specchio e fotografia illustrate per tutto l'arco delle festività, totalmente arrestati. Undici quartieri fermi. La verità è che però adesso, a festività terminate, i cantieri devono ripartire. S'è creato ormai uno stato di totale incertezza, persino il direttore dei lavori resta in attesa se esser sostituito o meno, stato vegetativo sul Rup che paralizza il Comune e lo stato delle opere. Un vero e proprio scempio, abbiamo lavorato tanto per intercettare contributi grazie alla bontà dei nostri progetti, per realizzare strutture come lo stesso asilo nido a Prato del Mare, un milione e 105mila euro di finanziamento. Qualcuno adesso dovrà spiegare perché i lavori sono ancora fermi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA