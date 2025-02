S. MARINELLA - Il sindaco Tidei interviene in merito all'allagamento del tratto dell'Aurelia antistante il centro commerciale Dem. Il sindaco Informa i cittadini di aver richiesto l'immediato intervento di Anas spa gestore della strada con una lettera. «Con la presente - scrive Tidei - per sollecitare ancora una volta un vostro intervento urgente sulla Statale Aurelia al Km 66,50, dove le piogge intense e continue di oggi, hanno nuovamente paralizzato la viabilità stradale in entrambi i sensi di marcia, creando enormi disagi e situazioni di pericolo per i nostri cittadini. Sono oramai diversi anni che si ripete questa situazione e che richiediamo un intervento straordinario e risolutivo per la messa in sicurezza della strada e del fosso.

E’ stato già constatato da vostri precedenti sopralluoghi la necessità di far defluire l’acqua del fosso, che non avendo sbocco in mare, straripa sulla strada statale, trovando ostacolo nel muro di contenimento, con conseguente allagamento e deposito di pietrame e sterpaglie. Questa situazione, protratta per diverso tempo, rappresenta un grave rischio per la sicurezza degli utenti della strada». Voglio ringraziare pubblicamente le forze dell'ordine e le associazioni del territorio, in particolare il Centro Operativo Comunale per essersi attivate fin da subito, rendendosi disponibili al servizio della città".

Il tratto è rimasto a lungo percorribile con senso unico alternato. La squadra sul posto ha terminando la pulizia con l'autobotte comunale. Appena completata l'operazione, il tratto è tornato percorribile.

