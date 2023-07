S. MARINELLA – Considerato il clamore creato dalla famosa alga tossica presente su una limitata parte di Lungomare Marconi, il sindaco Pietro Tidei torna a specificare che “l'alga tossica che ha richiesto l'ordinanza di divieto di balneazione subito emanata è un fenomeno biologico che non ha niente a che fare con l'inquinamento. Riguarda oltretutto il quattro per cento della costa di Santa Marinella e Santa Severa. Un fenomeno limitato e passeggero che viene costantemente monitorato. È dovuto all'aumento della temperatura marina e quando in passato si è presentato, è durato pochi giorni. Nessuna grande novità dunque. Ma mai come stavolta, l' alga è stata usata purtroppo per speculazioni, finendo addirittura in prima pagina. E se le cose stanno così, vuol dire che l'estate va bene e che c'è poco o niente da scrivere sui giornali. La presenza dell'alga, di origini tropicali, negli ultimi anni, non solo a Santa Marinella, indurrebbe invece qualche sana riflessione sul cambiamento climatico che come Sindaco mi sento di invitare a fare a tutti i livelli stampa compresa”.