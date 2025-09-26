SANTA MARINELLA – Terminato l’intervento di ripristino del muro all’ex Fungo, ora si procederà con la seconda fase.

«Questo è un passo avanti per la sicurezza della nostra città – dice il sindaco Tidei – dunque sono terminati i lavori di risistemazione del muro al parcheggio dell'ex fungo, dove abbiamo finalizzato il doppio muro in cemento armato e gettato la nuova scalinata, garantendo finalmente una struttura certificata e sicura, che non presenterà più problemi di cedimento».

«Ora - aggiunge il sindaco - ci concentreremo sull'aspetto estetico, in accordo con la Sovrintendenza. Il muro interno avrà un rivestimento in faccia vista effetto tufo, una scalinata dotata di gradini beige 40x40 con antiscivolo e illuminazione Led solare sui lati per la massima sicurezza anche di notte e infine il muro esterno che costeggia la strada avrà una finitura color crema, in armonia con l'area circostante e sarà rifinito con del peperino». «Tra i due muri - spiega infine il primo cittadino - verranno inoltre piantate delle nuove essenze per abbellire l'intera area. Questi interventi non solo risolvono un problema strutturale, ma aggiungono anche un tocco di bellezza e ordine ad uno dei tratti molto frequentati nel cuore della nostra città».

