TARQUINIA - Giochi e aggregazione nella prima expo delle realtà sportive locali dedicata ai bambini, per divertirsi fuori casa e non davanti ad uno schermo, in un pomeriggio “al Top”. Questo sarà "Giochi senza frontierine", l'evento in programma per il pomeriggio del 24 novembre, dalle 15,30 in poi nell'area eventi del Top 16, dedicato ai bambini ed alle famiglie. L'iniziativa, focalizzata appositamente su famiglie e bimbi, metterà in luce tantissime realtà sportive, offrendo la possibilità di interagirvi, e sarà resa più divertente da vari giochi tradizionali. Sarà un pomeriggio nel quale a farla da padrone saranno spensieratezza, divertimento e valori positivi. All'iniziativa hanno già aderito numerose asd locali; le realtà sportive interessate a partecipare possono contattare via whatsapp il 371 799 1242 entro e non oltre il 17 novembre.

L'evento, ideato da Fabio Gagni di “Se Ami Tarquinia”, è organizzato e promosso dai commercianti del Top 16, a loro cura e spese, con la vicinanza ed il sostegno del Comune di Tarquinia.

