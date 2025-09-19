TIZIANO MONTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DI OBIETTIVO TRILOCOLORE

TARQUINIA - C’era anche il tarquiniese Tiziano Monti, campione italiano di handbike, mercoledì alla conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Madama, in Senato, per la presentazione di “Obiettivo Tricolore”. Alla presenza della senatrice Giusy Versace è stato infatti presentata la nuova edizione della grande staffetta di ciclismo paralimpico ideata da Alex Zanardi, con media partner Gazzetta dello sport. Da domenica 21 al 10 ottobre 70 atleti in sella alle handbike, biciclette carrozzine olimpiche, attraverseranno l'Italia in 23 tappe, partendo da Gallipoli e tagliando il traguardo a Trento, in occasione del Festival dello Sport.

©RIPRODUZIONE RISERVATA