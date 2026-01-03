TARQUINIA – Le festività natalizie hanno fatto registrare una impennata di furti ai danni di diverse abitazioni nel territorio di Tarquinia. Case e ville sono state prese di mira dai ladri che hanno agito anche nelle ore pomeridiane oltre che notturne, facendo man bassa di oggetti di valore e denaro.

In un caso, però, i poliziotti del Commissariato di Tarquinia sono riusciti ad assicurare alla giustizia il ladro.

Il fatto è accaduto la sera di Natale, lungo la strada provinciale Porto Clementino, con i cittadini residenti della zona che hanno voluto scrivere una lettera di ringraziamento alle forze dell’ordine.

Il ladro si è introdotto all’interno di una villa mentre erano in corso i festeggiamenti. Subito è stato lanciato l’allarme, con l’intervento immediato della Polizia e tanto di inseguimento anche da parte dei cittadini. Il fatto è culminato, fortunatamente, con la cattura del ladro.

«Siamo alcuni residenti della strada provinciale Porto Clementino Montarozzi Marina - scrivono i cittadini di Tarquinia – e con la presente intendiamo pubblicamente ringraziare la volante del Commissariato di Polizia di Tarquinia, per il tempestivo intervento effettuato la sera di Natale, quando un residente, mentre si trovava a festeggiare dentro la propria abitazione, ha subito un tentativo di furto da parte di un soggetto, creando panico tra amici e parenti invitati e i residenti della via. Il malfattore, dopo aver sfondato la vetrata del balcone, si è dato alla fuga, rincorso anche da alcuni vicini ed è stato bloccato dalla Polizia di Stato, che si è precipitata sul luogo, nei pressi della stazione ferroviaria, e lo ha assicurato alla giustizia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA