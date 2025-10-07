TARQUINIA - C’era anche Stefano Proli, ingegnere, ex consigliere all’Università Agraria di Tarquinia, alla riunione della Consulta dei Giovani imprenditori e professionisti del Lazio che si è svolto presso la Regione Lazio. Uno spazio di confronto stabile tra le istituzioni regionali e le nuove generazioni di professionisti e imprenditori under 40, ricco di spunti e scandito dalla presentazione del bando da 5 milioni sulle giovani attività professionali. La consulta under 40 lavora infatti a pieno ritmo su bandi e proposte.

L’incontro, presieduto dalla vicepresidente e assessora regionale Roberta Angelilli, è stato un’importante occasione per discutere temi strategici legati allo sviluppo economico, alla competitività e al futuro delle professioni nel territorio.

«In questa occasione - spiega Stefano Proli - si è riparlato del nuovo bando “Giovani attività professionali”, finanziato dal Pr Fesr Lazio 2021-2027, aperto fino alle ore 17:00 del 16 ottobre 2025, un’opportunità concreta per sostenere la crescita e l’innovazione delle giovani attività professionali. Invito pertanto tutti i giovani professionisti under 40 a presentare la richiesta per il bando. Un passo importante verso politiche pubbliche sempre più vicine ai giovani e al mondo delle professioni. Di seguito il link: https://www.lazioeuropa.it/.../giovani-attivita.../».

