TARQUINIA - Scontro frontale questa sera lungo la strada provinciale Porto Clementino a Tarquinia. Due auto, per cause in corso d’accertamento, si sono scontrate all’altezza della rotonda. Sul posto la Polizia locale. Gli occupanti sono stati trasferiti in ambulanza presso l’ospedale cittadino per le cure del caso, ma le loro condizioni non dovrebbero destare preoccupazione.

