TARQUINIA - Scia oleosa lungo la strada del Piano: intervento dei volontari Aeopc. Un mezzo pesante ha lasciato sulla strada, in via G.B. Marzi a Tarquinia, una lunga scia di gasolio, rendendo molto scivoloso il percorso stradale.

Tempestivo l'intervento dei volontari Aeopc e della Polizia locale con i prodotti specifici per ripristinare il tratto di strada in breve tempo tornata percorribile in sicurezza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA