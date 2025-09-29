TARQUINIA - Tarquinia rafforza il legame di amicizia e collaborazione con Rabat, città di Malta con cui è gemellata dal 2002, condividendo un percorso di scambio culturale e istituzionale. La delegazione, composta dal sindaco Francesco Sposetti, dall’assessore Andrea Andreani e dal presidente del consiglio comunale Alberto Blasi, ha partecipato ai festeggiamenti di “Rabat Sacrum”, la manifestazione religiosa e culturale che apre al pubblico i luoghi simbolo della città maltese.

La delegazione tarquiniese è stata accolta calorosamente dal sindaco Sandro Craus, dal consigliere Rudolf Grima di Rabat, Anthony Bonello segretario esecutivo, dal presidente emerito della Repubblica Marie Louise Coleiro Preca, dall’arciprete reverendo Joe Mizzie, dal ministro Julia Farrugia e dalle autorità locali.

«Il legame tra Tarquinia e Rabat rappresenta un esempio concreto di come la cultura e l’amicizia possano unire comunità diverse, creando un dialogo che va oltre i confini geografici – afferma il sindaco Francesco Sposetti –. Questo viaggio è stata un’occasione preziosa non solo per rinsaldare i rapporti tra le due città, ma anche per gettare le basi di nuovi progetti condivisi. In particolare, ci siamo confrontati per sviluppare iniziative comuni di carattere culturale, che mirano a valorizzare le rispettive tradizioni e a rafforzare lo scambio tra le nostre due comunità».

