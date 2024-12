TARQUINIA – Il Comune di Tarquinia aderisce il 31 ottobre alla XXI Giornata Nazionale del Trekking Urbano con il percorso “Le Piane del Marta: la natura, l’uomo e l’arte”.

L’itinerario, con punto di partenza alla Barriera San Giusto alle 10 e alle 14, si snoda non lontano dalle rive del fiume Marta, tra le colline tarquiniesi, in un contesto ricco di memoria perché legato agli antichi Etruschi che lo navigarono e poi, in tempi più recenti, per le attività imprenditoriali che vi sono sorte come la cartiera e la Montecatini, che oggi hanno lasciato tracce di archeologia industriale, con alcune strutture in via di recupero. Il percorso si concluderà con la visita alla Collezione Peruzzi, la più importante raccolta di opere seriali dell’arte italiana contemporanea, inserita dal Ministero della Cultura nella lista dei Luoghi del Contemporaneo. Il responsabile della Collezione guiderà i partecipanti nelle varie sale, dove l’arredamento rappresenta la storia del mobile moderno, con esposte le opere degli artisti italiani più rappresentativi delle avanguardie internazionali della seconda metà del Novecento. Il ritorno prevede l’arrivo nel centro storico, in piazza Giacomo Matteotti, difronte alla settecentesca fontana monumentale. La lunghezza dell’itinerario è 10,5 chilometri, difficoltà T-turistico, e il tempo di percorrenza è di circa 3 ore. Non è indispensabile abbigliamento tecnico, mentre è necessario portarsi dell’acqua. La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni occorre chiamare l’Infopoint allo 0766.849282 o scrivere a turismotarquinia@gmail.com.