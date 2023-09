TARQUINIA - «Diamo il benvenuto al Lido di Tarquinia e nella nostra comunità a don Dario». È con queste parole che Andrea Ortenzi, consigliere dell'Università Agraria di Tarquinia, saluta il nuovo sacerdote della parrocchia di Maria Santissima Stella del Mare, incontrato pochi giorni fa proprio per portare gli omaggi dell'ente di via Garibaldi. «A nome di tutta la nostra amministrazione, salutiamo don Eduardo, ringraziandolo per la vicinanza che ha avuto con la nostra comunità, e diamo il benvenuto a don Dario. Siamo andati a conoscerlo di persona, trovando una persona gentile e sensibile che di certo saprà farsi voler bene. Auspico che possano esserci ottime collaborazioni negli interessi della comunità, così come ci sono con le altre parrocchie della cittadina».

La parrocchia di Maria SS Stella del Mare è vicina anche a molti agricoltori, costituendo un vero "faro" nella fascia costiera di Tarquinia.

"La nostra Diocesi, oltre ad essere attenta a tutti i temi sociali, è particolarmente sensibile anche ai problemi ambientali ed al turismo - conclude Ortenzi - Per questo è nostro privilegio e dovere esserle vicini».