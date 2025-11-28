TARQUINIA - Il presidente del consiglio comunale Alberto Blasi ha convocato la nuovaseduta dell’assise per oggi alle 17. La riunione che vede entrare tra i banchi della maggioranza Sara Tonicchi, al posto di Roberta Piroli promossa assessora, affronterà una serie di punti importanti per la programmazione amministrativa e per la gestione dei servizi comunali. L’ordine del giorno prevede la variazione al bilancio di previsione 2025-2027; l’aggiornamento del compenso dell’organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2025-2028 e l’approvazione dello schema di convenzione per il servizio di Tesoreria comunale. Il consiglio sarà chiamato inoltre a esprimersi sul riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante da una sentenza del Tribunale di Roma (n. 9360/2025). Poi l’esame e l’eventuale approvazione di due regolamenti: quello relativo alla concessione e gestione degli impianti sportivi comunali e quello per la biblioteca comunale.

