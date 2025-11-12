TARQUINIA - È convocato per oggi alle ore 17 il consiglio comunale di Tarquinia. All’ordine del giorno figurano temi di rilievo amministrativo e finanziario per la città. Tra i punti all’ordine del giorno anche l’imposta di soggiorno, con l’approvazione del relativo regolamento comunale. La riunione si aprirà con le comunicazioni del presidente del consiglio, del sindaco e degli assessori. Seguirà la ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 164 del 9 ottobre 2025, relativa alla variazione del bilancio di previsione 2025–2027 effettuata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. Interrogazione sul rapporto tra Comune e Talete spa. L’ordine del giorno comprende inoltre un’interrogazione presentata dal consigliere Renato Bacciardi (prot. n. 46219 del 27 ottobre 2025), riguardante chiarimenti sull’accordo transattivo tra il Comune di Tarquinia e Talete. Il dibattito sarà trasmesso in diretta streaming per consentire ai cittadini di seguire in tempo reale i lavori del consiglio.

