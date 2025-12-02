TARQUINIA – È stato pubblicato il bando dell’Università Agraria di Tarquinia per l’assegnazione annuale di 24 quote di terreno nella stagione agraria 2025-2026. Lo annunciano il presidente dell’ente di via Garibaldi, Alberto Riglietti, e il vice presidente Marcello Maneschi.

Gli utenti interessati alla concessione, dovranno far pervenire la loro richiesta di assegnazione di quota di terreno, redatta sugli appositi modelli disponibili presso l’Ufficio Rapporti con il Pubblico, situato al piano terra della sede dell’ente in via Giuseppe Garibaldi n. 17, entro le ore 12,00 dell’11 dicembre 2025 mediante consegna al protocollo.

La partecipazione al bando-concorso è riservata agli utenti che rivestono qualifica di coltivatore diretto, imprenditore agricolo, coadiuvante coltivatore diretto o bracciante agricolo.

I braccianti agricoli che intendono partecipare dovranno possedere i requisiti previsti dal Regolamento per la concessione delle terre. Saranno ammessi all’assegnazione con precedenza, o al sorteggio in caso di pluri concorrenzialità su una medesima quota, coloro che, pur avendo diritto all’assegnazione ai sensi del Regolamento, non sono attualmente titolari di alcuna concessione da parte di questa Università Agraria e solo in assenza di opzioni da parte di questi ultimi potranno accedere alle assegnazioni i candidati già concessionari.

Non sono ammesse richieste inoltrate da più componenti dello stesso nucleo familiare o da utenti che annoverano nel proprio nucleo familiare un concessionario dell’ente.

L’eventuale sorteggio si terrà in seduta pubblica il giorno 15 dicembre 2025, alle ore 15, nella sede dell’Università Agraria di Tarquinia, dinanzi al presidente dell’ente o, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dinanzi al vicepresidente, assistito dal segretario, alla presenza di due testimoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA