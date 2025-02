TARQUINIA – Il teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia ospiterà il 1° marzo, alle 21, “November”, una commedia di David Mamet, diretta e interpretata da Chiara Noschese, con Luca Barbareschi nel ruolo del presidente Charl Smith. Lo spettacolo è una satira cinica e incalzante tipica della scrittura di David Mamet, fatta di continui cambi di ritmo con ripartenze spiazzanti, per attori equilibristi e funambolici. Il presidente Charles Smith affronta indici di gradimento in calo, mancanza di fondi e una possibile guerra nucleare. Ma non ha intenzione di arrendersi. Scritta nel 2007, all’inizio della grande recessione, la pièce offre uno spaccato feroce e comico degli Stati Uniti, dove tutto è possibile quando il sogno americano coincide con la sopravvivenza personale. Le scene sono di Lele Moreschi, i costumi di Federica De Bona, le luci di Francesco Vignati. Lo spettacolo, prodotto da Cucuncia Entertainment in coproduzione con Teatro di Roma Teatro Nazionale, è inserito nel cartellone promosso dal Comune di Tarquinia e da ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio. Il teatro comunale “Rossella Falk” è in piazza Cavour. Per informazioni è possibile chiamare lo 0766 849282. I biglietti sono anche acquistabili sul sito di Archeoares. Il botteghino del teatro sarà aperto due ore prima della rappresentazione.

