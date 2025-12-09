TARQUINIA - Nuovo e prestigioso traguardo per Ping Pong Pang, la crew che unisce l’energia dell’hip hop alla spettacolarità del tennis tavolo. Il gruppo, composto anche da numerosi ragazzi e ragazze di Tarquinia, è stato tra i grandi protagonisti della finale del celebre programma di Canale 5 Tu sì que vales, conquistando un brillante terzo posto decretato dal voto del pubblico da casa.

“Questi giovani sono un orgoglio per Tarquinia – afferma il sindaco Francesco Sposetti –. Dimostrano che talento, disciplina e originalità possono davvero portare lontano. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città rivolgo i più sentiti complimenti per i risultati che stanno ottenendo in Italia e all’estero”.

Sulla stessa linea l’assessore allo sport Sandro Celli, che sottolinea il valore innovativo del progetto: “Ping Pong Pang rappresenta una straordinaria fusione di sport e arte. Sono riusciti a combinare le discipline dell’hip hop e del tennis tavolo in performance di altissimo livello. Questo riconoscimento si aggiunge ai numerosi successi già conquistati nel nostro Paese e in ambito internazionale. A tutto il team vanno le mie più vive congratulazioni”.

Il percorso di Ping Pong Pang, nato alcuni anni fa, è oggi un progetto artistico strutturato e in costante crescita. L’obiettivo è portare in scena uno spettacolo unico e immediatamente riconoscibile, da far viaggiare in Italia e nel mondo insieme al loro iconico mini van e la loro instancabile creatività.

