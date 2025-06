TARQUINIA – La Fondazione Etruria Mater, con il patrocinio del Comune di Tarquinia, ha organizzato una visita per una delegazione dell’Associazione Stampa Estera in Italia. L’iniziativa, che si è svolta 13 giugno, ha visto la partecipazione della presidente dell’Associazione, Elena Postelnicu, corrispondente per Radio Romania, accompagnata da quindici giornalisti provenienti da Paesi europei, nordamericani e sudamericani.

Il programma ha incluso una visita guidata alla necropoli dei Monterozzi e al Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, condotta dall’archeologa Lorella Maneschi, che ha illustrato il valore storico e culturale dei siti. La delegazione è stata successivamente ricevuta presso il palazzo comunale dal sindaco Francesco Sposetti, che ha rilasciato un’intervista per l’occasione. La giornata è proseguita con una tappa alla chiesa di Santa Maria in Castello, uno dei luoghi simbolo della città, dove i giornalisti hanno potuto apprezzare la bellezza architettonica del monumento. Il gruppo ha avuto anche modo di vivere un’autentica esperienza enogastronomica legata al territorio, con una degustazione di piatti proposti dal ristorante “Cavatappi” e una visita alla cantina Tosoni. Nell’ambito dell’iniziativa, i giornalisti realizzeranno reportage dedicati a Tarquinia: una giuria selezionata valuterà i contributi e, in autunno, si terrà la cerimonia di premiazione del miglior lavoro giornalistico. L’Amministrazione comunale e la Fondazione Etruria Mater esprimono grande soddisfazione per il successo dell’evento, che ha rappresentato un’importante occasione di promozione internazionale del patrimonio storico, artistico ed enogastronomico di Tarquinia.

