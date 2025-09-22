TARQUINIA - Il Vespaghetti ha colorato l'ultima domenica d'estate di Tarquinia con oltre 50 Vespe d'epoca.

Un raduno, quello di domenica 21 settembre, divertente e ricco, alla scoperta di Tarquinia su due ruote, con vari pit stop in luoghi simbolo della città, come Santa Maria in castello, piazza del Duomo, piazza Nazionale, piazza Cavour, piazza delle Naiadi. Dal centro storico al Lido, le coloratissime vespe hanno sfilato in gran numero, capitanate da Mauro Sacconi, Marco Pierini e Fabio Gagni, oltre che da tanti altri tarquiniesi che hanno dato con enfasi ed accoglienza il benvenuto a numerosi ospiti da Viterbo, Civitavecchia e Santa Marinella. Si, perchè il Vespaghetti è stata una occasione anche di sinergia territoriale, con la collaborazione del cuore vespista di vari centri limitrofi.

Momenti salienti sono stati il Vespacaffè al Bar Caffetteria Mauro, con il ritrovo di tutti i vespisti; il tour nei luoghi più significativi di Tarquinia, dal centro storico al Lido; il pranzo tipico italiano alla ristoenoteca Bacco Perbacco, ovviamente con spaghetti. Gli appassionati vespisti organizzatori e Se Ami Tarquinia ringraziano il Comune di Tarquinia e il sindaco, la Polizia locale, il Bar Mauro e la famiglia Sacconi, Bacco Perbacco e Mario Cappuccini, la Cooperativa Pantano, oltre ai Vespaclub di Viterbo, Civitavecchia e Santa Marinella.

L'appuntamento, ora, è per la prossima iniziativa: si, perchè si sta già programmando un altisonante bis.

©RIPRODUZIONE RISERVATA