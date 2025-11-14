TARQUINIA – «Accogliamo con grande soddisfazione la notizia annunciata dall'onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati circa lo stanziamento di 12.669,58 euro da parte del Ministero della Cultura per il potenziamento della biblioteca di Tarquinia».

Lo affermano gli esponenti del Circolo Fratelli d’Italia Tarquinia che spiegano: «Questa misura, finalizzata all'acquisto di libri, incentiva la lettura e sostiene l’intera filiera editoriale; investire nella cultura significa investire nel capitale umano del nostro territorio e dimostra l'importanza della cultura quale strategico volano di sviluppo. Ringraziamo il ministro Giuli per l’impegno costante e l'onorevole Rotelli per l'attenzione al nostro territorio, ricco di storia, identità e patrimonio culturale".

