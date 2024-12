TARQUINIA – E’ arrivato in serata il ruggito del leone. Il sindaco Alessandro Giulivi si dice pronto a scendere in campo e a schierare tutti i giocatori migliori.

«Ringrazio di cuore tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia e tutti i candidati che si sono messi in gioco per la nostra coalizione – afferma Alessandro Giulivi - Non abbiamo raggiunto i numeri che ci aspettavamo ma dopo una notte di riflessione siamo pronti a rimetterci al lavoro per ribaltare il risultato del primo turno.»

«Da oggi inizia un'altra sfida, impegnativa ma allo stesso tempo stimolante – prosegue Giulivi - Le partite si vincono e si perdono sul campo e noi non abbiamo intenzione di tirarci indietro: si riparte dallo 0-0, abbiamo molto da recuperare e i margini per riuscirci ci sono tutti. Senza disgiunto gli elettori decideranno in maniera più netta e sono convinto che molte preferenze torneranno nel centrodestra».

«Una cosa è certa: chiunque vincerà lo farà per pochissimi voti. – aggiunge Giulivi – Abbiamo giocato la prima partita con molti giocatori in panchina ma a quella decisiva li faremo scendere tutti in campo».

