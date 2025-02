CERVETERI - L’auspicio è che la realizzazione dello svincolo sull’Aurelia non diventi una di quelle opere promesse e mai realizzate, come il ponte sullo Zambra o il ponticello di Ceri solo per citarne alcuni.

La speranza arriva da Alessio Catoni del comitato cittadino Cerenova Campo di Mare, dopo la notizia dello stanziamento in bilancio dei fondi necessari per la realizzazione dell’opera.

«Dovrebbero anche spiegarci in che modo intendono procedere dato che lo svincolo dovrebbe passare su terreni privati. Si procederà con degli espropri?», si chiede Catoni che evidenzia come il congestionamento di quella zona non si verifichi più solo in estate ma anche durante l’anno. «Io personalmente mi sono ritrovato più volte ad aspettare diversi semafori prima di poter passare», ha commentato, «una situazione che si doveva immaginare quando si è deciso di procedere con il cambio di destinazione d’uso di quei locali dove oggi sorgono attività commerciali».



Per quanto riguarda poi gli altri interventi in attesa nella frazione i riflettori sono sempre puntati sul restyling delle strade, sempre più danneggiate a causa degli alberi e della mancata manutenzione ordinaria.

«Come comitato - spiega ancora Catoni intervistato a News&Coffee - abbiamo smesso di chiedere tavoli. Abbiamo cambiato strategia: raccogliamo le segnalazioni dei cittadini e poi procediamo noi stessi ad effettuarle».

È il caso dei problemi di illuminazione a Largo Sasso. «Abbiamo presentato esposto alla Procura di Perugia - ha detto ancora Catoni - e dopo un anno finalmente la situazione è stata risolta».

