CERVETERI – È nella frazione del Sasso che è partito l’allarme per uno sversamento sospetto. E quando i tecnici del Comune e di Acea hanno effettuato un sopralluogo in via Monte delle Fate, l’sos si è rivelato fondato: erano liquami. Per questo è stata allertata immediatamente la Capitaneria di porto di Ladispoli-San Nicola che, agli ordini del comandante Cristian Vitale, ha raggiunto il Sasso. L’acqua melmosa era fuoriuscita in un canale di raccolta collegato ad un fosso anche se fortunatamente assorbita prima da un terreno. I militari hanno controllato tutte le condotte e utilizzando il tracciante fluorescente per cercare di risalire al guasto e hanno avviato una video-ispezione che ha confermato i sospetti originari mentre i tecnici hanno installato un bypass a parte per mettere in piena sicurezza l’area scongiurando contaminazioni dal punto di vista ambientale. Gli investigatori hanno appurato che la responsabilità dello sversamento è di una palazzina al cui interno vivono una quarantina di condomini sanzionati complessivamente con seimila euro. In più, a spese dei privati, è stato intimato di eseguire dei lavori in somma urgenza per eseguire allacci fognari chiudendo la perdita che avrebbe potuto causare seri problemi di inquinamento. Gli accertamenti della Capitaneria sono stati estesi anche in altre zone di questa località ma non sono emerse ulteriori anomalie. Nel mirino delle autorità marittime nei mesi scorsi erano finite alcune abitazioni in via Yvon de Begnac, il nuovo complesso residenziale di via Sironi a pochi passi dall’ufficio postale e poi anche l’istituto comprensivo Corrado Melone di piazza Falcone sempre per lo stesso motivo: la fuoriuscita di liquami nel fosso Vaccina. ©RIPRODUZIONE RISERVATA