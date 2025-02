SUTRI in vetrina alla Borsa internazionale del Turismo, in corso in queste ore a Milano. Lo rende noto il sindaco Matteo Amori, in trasferta lombarda insieme insieme al vice sindaco, Alessio Vettori, e alla delegata al Turismo, Ilaria Conti.

«La nostra presenza a questo importante appuntamento – spiega il primo cittadino - sottolinea quanto sia cruciale investire nel turismo, una risorsa che contribuisce al benessere economico e alla crescita di Sutri. Quest’anno, in particolare, siamo ancora più orgogliosi di rappresentare il nostro paese, poiché è l’anno giubilare, un’occasione unica per far conoscere la nostra storia, cultura e tradizioni a visitatori di tutto il mondo».

«Il turismo è un motore fondamentale per il nostro sviluppo, e attraverso iniziative come questa, puntiamo a far conoscere il nostro straordinario patrimonio, creando nuove opportunità di crescita per la nostra comunità», conclude il sindaco Amori.