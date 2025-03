CERVETERI - «Una mattinata che al centro dell’attenzione ha messo la vita delle persone». Commento positivo da parte del sindaco Elena Gubetti per il corso Blsd promosso dalla Protezione civile comunale e andato sold out già diversi giorni prima della sua realizzazione. «Al gruppo comunale di Protezione civile tutto e al responsabile del servizio Renato Bisegni, figura di straordinario spessore umano e professionale, giungano i miei complimenti per il lavoro che ogni giorno svolgono per la nostra città e per la perfetta organizzazione del corso di ieri mattina: un corso che ha fatto in modo che ben 30 persone, in maniera totalmente gratuita, venissero debitamente e correttamente formate alle manovre di riabilitazione e all’utilizzo del defibrillatore».

«Il gruppo comunale di Protezione civile è una realtà di straordinaria importanza per Cerveteri. Garantisce assistenza alla popolazione ogni giorno, controllo del territorio, presenza costante e soprattutto, con i suoi volontari, veri angeli della nostra città, offre tanti momenti di prevenzione e formazione alla cittadinanza. Il corso svoltosi ieri, è solamente uno dei tanti appuntamenti che li vedono impegnati annualmente. Così come sempre fatto, come amministrazione e con il prezioso supporto della Protezione civile comunale, continueremo a sensibilizzare e a formare la cittadinanza su queste tematiche così importanti». «Sull’argomento Cerveteri da sempre è una realtà fortemente attiva - ha aggiunto il sindaco Gubetti - oltre ai numerosi corsi, tutti totalmente gratuiti per la cittadinanza, che si sono svolti in questi anni in numerosissime occasioni, abbiamo dotato le scuole della nostra città di defibrillatori e chiaramente, come amministrazione, insieme alla Protezione civile, siamo pronti ad organizzare iniziative di prevenzione in tutti quei luoghi sensibili e frequentati di Cerveteri, ovviamente sempre in maniera completamente gratuita».

