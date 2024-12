S. MARINELLA - “Entro dicembre, con il bilancio 2025, studieremo la possibilità di prorogare il servizio navetta per gli alunni della scuola Centro”. Lo afferma il sindaco Pietro Tidei, che torna nuovamente sulla questione sollevata nei giorni scorsi dalle minoranze. “I lavori del plesso di via della Conciliazione – spiega Tidei - dovrebbero terminare entro la fine di marzo e siamo certi che la grande opera di messa in sicurezza e ristrutturazione del vecchio edificio sarà il fiore all’occhiello di questa amministrazione comunale, che ha investito tanto nell’edilizia scolastica. La sicurezza dei nostri ragazzi, del personale docente e di tutti gli operatori scolastici non accetta deroghe. Ed è per questo motivo che l’intervento alla scuola Centro è stato urgente e necessario, improrogabile. E’ inaccettabile assistere alla strumentalizzazione messa in atto da parte delle forze di opposizione, che dimostrano di non avere a cuore la sicurezza dei cittadini”. “Tornando alla navetta, che è stata attivata per dare la possibilità alle famiglie di organizzarsi al trasporto dei bambini verso la scuola di via Cicerone e di Piazzale della Gioventù- precisa il Sindaco-valuteremo la possibilità di prorogare il servizio, che fino ad oggi al Comune è costato 45mila euro, circa 450 euro più Iva al giorno. Se la somma necessaria alla proroga sarà disponibile, studieremo una soluzione che non gravi troppo né sulle tasche del Comune né su quelle delle famiglie che necessitano di questo servizio”. Il primo cittadino torna anche sulla questione della mensa scolastica. “Il nostro servizio mensa ha costi tra i più bassi della Regione - afferma Tidei- convocheremo a giorni la commissione mensa, che, ricordo, è composta da rappresentanti dei genitori, per un incontro con la ditta che si occupa della preparazione dei pasti. Ascolteremo le reali richieste della commissione ed insieme, qualora effettivamente verrà riscontrata una qualità discutibile dei pasti e del servizio in generale, decideremo se proseguire il servizio con la ditta”. Il Sindaco, ha inoltre voluto sgomberare ogni dubbio sulla nuova auto del Comune. “E’ bene precisare che l’Ente non ha acquistato nessun veicolo nuovo, ma ha semplicemente rinnovato il leasing scaduto, riconsegnando la vettura vecchia sostituita con una a chilometraggio zero e più efficiente”. “E’ veramente triste - conclude il sindaco Tidei- che certa opposizione arranchi su argomenti pretestuosi e facilmente riscontrabili, cercando di mettere in ombra, le grandi opere e gli interventi che la nostra amministrazione sta portando avanti a vantaggio della città e della comunità”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA