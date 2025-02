TESSENNANO - Autismo Angsa Viterbo Aps, l’associazione che rappresenta decine di famiglie di persone – minori e adulti – nello spettro autistico e che da tempo segue con interesse il progetto “illuminato” relativo alla creazione di un centro dedicato esclusivamente ai disturbi dello spettro autistico sul territorio del comune Tessennano, in grado di dare una risposta alla domanda crescente di servizi, si chiede a che punto sia l’iter burocratico amministrativo per l’avvio delle attività. «Il progetto in questione, approvato a maggio 2021 dalla Agenzia per la Coesione territoriale di concerto con una pluralità di ministeri, tra cui quello della Salute, nonché dalla Regione Lazio e dal comune di Tuscania in qualità di ente capofila nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro Regione Lazio “Area interna Alta Tuscia Antica Città di Castro” - spiega il presidente Alessandro Alfonsini - prevedeva la realizzazione nel comune di Tessennano appartenente all’area interna di un centro all’avanguardia dedicato ai disturbi dello spettro dell’autismo. Sulla scorta di tale progetto l’amministrazione comunale di Tessennano ha già ristrutturato e messo a disposizione due edifici. Il progetto, finanziato dalla legge di stabilità, nasce con l’intento di creare un servizio specialistico ed innovativo all’interno dell’area, con l’ambizione di diventare un polo di riferimento per un territorio più ampio rappresentato dalla bassa Toscana, dall’Umbria oltre che da tutta la provincia di Viterbo». Il comune di Tessennano, inoltre, ha in programma la realizzazione di 10 mini-appartamenti per le necessità riguardanti le attività per l’autonomia correlate ai percorsi terapeutici per la gestione del durante noi e del dopo di noi. «Ad oggi, nonostante siano trascorsi quasi due anni dalla presa in carico della documentazione fornita dagli organi amministrativi e le strutture destinate ad ospitare le attività previste dal progetto siano ultimate - aggiunge Alfonsini - non pervengono ancora risposte da parte della Asl di Viterbo (Ente attuatore del progetto come si evince dall’Accordo di Programma Quadro sopra citato).

E’ di pochi giorni or sono la dichiarazione del nuovo direttore generale della Asl di Viterbo Egisto Bianconi il quale asseriva che la sanità viterbese va rivoluzionata rimettendo al centro le persone ed il loro benessere. Forti di tale affermazione sollecitiamo il direttore generale affinché dia attuazione per quanto di competenza ed impulso alla realizzazione del progetto relativo al centro specialistico nel comune di Tessennano, dando corso all’iter amministrativo all’uopo necessario e “mettendo al centro”, in tal modo i diritti ed il benessere delle persone con autismo», conclude Alfonsini.

