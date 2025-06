TARQUINIA - Novità nell’ambito della manutenzione delle strade rurali. Lo sottolinea la consigliera comunale d’opposizione Martina Tosoni (Tarquinia Insieme) che ricorda che «dalla Regione Lazio arrivano due nuovi avvisi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’amministrazione presenti subito le richieste di finanziamento per le strade rurali soprattutto quelle più compromesse e pericolose».

«Come ho più volte detto anche in campagna elettorale - afferma Martina Tosoni - le strade rurali sono fondamentali per la viabilità ed oggi purtroppo una criticità importante della nostra città. Ci sono strade abbandonate e intere località diventate irraggiungibili anche da eventuali mezzi di soccorso e scuolabus. Per non parlare degli agricoltori costretti a dover provvedere alla pulizia e manutenzione delle strade per transitare in sicurezza».

«Ricordo - aggiunge la consigliera - che tra le strade così definite di campagna ci sono snodi importanti e strade che servono arterie principali, località densamente abitate e con strutture ricettive che versano in condizioni disastrose. Pur non essendo mai state deleghe di mio riferimento e competenza sono stata sollecitata da cittadini che negli anni hanno inviato richieste agli assessori competenti e ai sindaci, chiedendo di essere ascoltati e aiutati. L’ amministrazione precedente aveva iniziato a censire le strade rurali e vicinali per poter gestire al meglio le necessità, ma servono subito soldi per i lavori e non possiamo perdere questi due finanziamenti, che sarebbero di grande aiuto in questa fase emergenziale e anche l’occasione giusta per programmare al meglio i lavori da fare». «Nello specifico, il primo finanziamento prevede interventi di manutenzione ordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Il contributo massimo concedibile è di 10.000 euro per intervento, fino a esaurimento della dotazione disponibile di 500.000 euro per il triennio 2025–2027. Il secondo avviso prevede il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità rurale, con un contributo compreso tra 50.000 e 350.000 euro. La dotazione complessiva per le annualità 2025–2027 ammonta a 4.525.000 euro. Per entrambi gli avvisi, la scadenza della presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del 18 luglio 2025. Chiedo al presidente del consiglio, all’assessore ai Lavori pubblici Sandro Celli e al consigliere Piero Rosati presidente della commissione lavori pubblici e urbanistica di convocare una commissione , prima della scadenza dei bandi per poter discutere di eventuali progettualità così da dare risposte concreti ai cittadini». ©RIPRODUZIONE RISERVATA