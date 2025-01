FIUMICINO - Interventi straordinari per rendere le strade del territorio più sicure: si sono concluse le procedure di aggiudicazione per avviare i lavori su via Rio Marina, via Gioiosa e via della Muratella.

A darne notizia è il vicesindaco e assessore ai lavori pubblic, Giovanna Onorati, che spiega come sia «importante ricordare che per ogni lavoro straordinario da eseguire è necessario avviare un iter tecnico-amministrativo che non è possibile concludere nel giro di pochi giorni».

«La fine delle procedure di aggiudicazione - ha sottolineato l’assessore - è un passo importante, e presto, condizioni meteo permettendo, si darà il via al rifacimento del manto stradale per via Rio Marina, via Gioiosa Marea e i tratti danneggiati di via della Muratella. Questo sicuramente migliorerà le condizioni delle strade e la sicurezza per chi le percorre. Un intervento – ha concluso Onorati– che migliorerà le condizioni stradali e garantirà maggiore sicurezza per tutti gli utenti».