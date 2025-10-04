CERVETERI – Gianmarco Tognazzi nel salotto etrusco per girare uno spot pubblicitario contro gli sprechi alimentari. Gradita presenza a Cerveteri e anche in municipio dove l’attore ha incontrato la sindaca, Elena Gubetti e l’assessore all’Ambiente, Alessandro Gnazi. «Lo spreco alimentare è un tema che tocca tutti noi, ogni giorno – commenta Gubetti -, i numeri sono enormi e dolorosi: più di 4 milioni e mezzo di tonnellate di cibo buttate ogni anno in Italia. Cibo che potrebbe invece dare sollievo e dignità a tantissime persone. Per richiamare l’attenzione su questo problema, abbiamo avuto un ospite speciale, una voce autorevole del cinema e del teatro italiani: Gianmarco Tognazzi, protagonista delle riprese di uno spot che vuole lanciare un messaggio chiaro contro lo spreco». Parola anche a Gnazi. «Una volta pronto lo spot infatti, vogliamo diffonderlo in particolar modo all’interno delle scuole del territorio, con incontri mirati e momenti formativi per i ragazzi».

