CERVETERI – L’attesa è finita, è il giorno del derby con il Ladispoli e la città si appresta a vivere una giornata di calcio e passione. Lo stadio Galli domani sarà blindato per impedire tensioni, saranno allestiti ulteriori parcheggi per favorire una viabilità più scorrevole in prossimità dell’impianto dove alle 11 prenderà inizio la gara. Il calendario ha riservato subito un match che mancava da due anni in città. Una partita attesa, che porta con sé anche il desiderio di rivincita per gli etruschi dopo il drammatico play-out di due anni fa che portò alla retrocessione dei verdazzurri. A dare la carica alla squadra e ad invitare la cittadinanza a sostenere gli etruschi, è Manuele Parroccini, assessore allo Sport di Cerveteri. «Una sfida delicata, importante, alla quale il Cerveteri giunge dopo la sconfitta dell’esordio contro il Tolfa ma dove forse avrebbe meritato almeno il pareggio – commenta Parroccini -. Un derby, in ogni categoria, è pur sempre un derby, ma l’auspicio è quello di vivere una domenica dove a parlare sia solamente il campo e il bel calcio. Sia Cerveteri che Ladispoli sono due grandi città che meritano categorie importanti, anche maggiori rispetto alla Promozione e in entrambe c’è voglia di far bene. Invito i nostri concittadini a gremire le tribune domenica mattina e tifare per i nostri ragazzi». Poi l’augurio dell’assessore. «Ci tengo a fare un caloroso augurio alla famiglia Lupi per questa nuova stagione sportiva – prosegue - hanno fatto molti investimenti in questi anni, sia in termini strutturali che di organico e la loro tenacia e il loro impegno spero che quest’anno venga ripagato anche con i risultati sul campo. A tutti, auguro un buon derby, una bella partita all’insegna del rispetto, della correttezza e della lealtà sportiva. Chiaramente il mio augurio è che a prevalere sia la mia città, Cerveteri, ma indipendentemente dal risultato, la speranza è che si possa commentare una grande partita». Parola anche al club etrusco. «In collaborazione con l’amministrazione comunale – si legge sulla pagina ufficiale del Città di Cerveteri – è stata messa a disposizione l’area “Andrea Pironato” in modo da poter far parcheggiare i tifosi di entrambe le società in totale sicurezza. Oltre al Comune, ringraziamo la Multiservizi Caerite che ha provvedendo a pulire l’area adiacente al campo sportivo».

