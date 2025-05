CERVETERI - Sono cento le persone che in quasi 10 mesi si sono rivolti allo sportello di ascolto sociale attivato dall’amministrazione in sinergia con la Multiservizi Caerite, alla farmacia comunale di via Fontana Morella.

Ad usufruirne, in particolar modo, non solo adulti ma anche giovani, «testimonianza - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti - di quanto questo servizio sia utile e apprezzato dall’utenza», che vede nel servizio «un punto di riferimento importante , affidabile, sicuro e professionale».

Basti pensare come i professionisti operativi all’interno della struttura, si erano subito messi a disposizione all’indomani della tragedia avvenuta alla stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri, dove una donna ha perso la vita investita da un treno. Dramma vissutto da decine e decine di pendolari, in particolar modo giovani che in quel momento si trovavano sulle banchine dello scalo ferroviario in attesa dei treni che li avrebbero portati a scuola.

«Stiamo studiando un modo per potenziarlo questo servizio - ha proseguito il primo cittadino, Elena Gubetti - per far sì che diventi sempre più accessibile e funzionale. La prima notizia, sentita la disponibilità della presidente, è che con estrema probabilità a breve raddoppieranno i giorni di apertura dello Sportello: questo per consentire di offrire un servizio maggiore, di dedicare una ulteriore attenzione all’utenza e di poter accogliere più richieste possibili di chi ha bisogno di aiuto».

«Vogliamo far sì che nasca una rete sociale all’interno della nostra farmacia, che possa portare ad un servizio efficiente ed efficace. Pur non rappresentando un servizio di psicologi, lo sportello d’ascolto sociale si è dimostrato essere una risorsa fondamentale per la nostra città: un luogo sicuro, accogliente, dove poter trovare una parola di conforto, dove poter trovare comprensione in un momento di difficoltà, di smarrimento, di bisogno di esprimersi».

GLI ORARI DI APERTURA

Attualmente, lo sportello è attivo tutti i lunedì dalle ore 15:30 alle ore 19:30. Maggiori informazioni si possono richiedere chiamando il numero 3662274651 oppure presso una delle sei farmacie comunali.

