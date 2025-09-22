LADISPOLI – Trenta abbonamenti alle persone in difficoltà economica e sociale che così potranno allenarsi gratuitamente nelle strutture sportive della Fitness Suite. Il titolare ha consegnato i buoni ai servizi sociali del municipio che così li doneranno agli utenti più bisognosi. «La nostra convinzione è chiara – commenta Francesco Cordeschi -, lo sport deve essere un diritto, non un privilegio. Un’opportunità accessibile a tutti, indipendentemente dalle condizioni di partenza. Inclusione, accoglienza e pari opportunità non sono per noi slogan, ma principi concreti che guidano ogni scelta. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione risorse e spazi, affinché chi attraversa un momento difficile possa trovare nello sport non solo benessere fisico, ma anche un nuovo punto di ripartenza». I ticket sono in mano all’assessore alle Politiche sociali. «Sarà nostro compito – parla Gabriele Fargnoli - individuare le persone più bisognose a cui offrire la possibilità di allenarsi e svolgere attività fisica. Come Amministrazione ringraziamo Francesco per la sua generosità e per questo ennesimo gesto di solidarietà verso i più deboli».

