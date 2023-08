LADISPOLI - Prosegue il tour della Asl Roma 4 sulle spiagge del litorale. Obiettivo: promuovere comportamenti da osservare nelle zone balneari relativamente al primo soccorso, corretta alimentazione, attività motorie in spiaggia, salute della donna e del bambino, balneazione sicura e del servizio spiaggia a persone con disabilità. Fino a settembre, durante 16 giornate, un’équipe multidisciplinare (composta da infermieri, altre professioni sanitarie e studenti dei corsi di laurea in Infermieristica), promuoverà l’educazione sanitaria direttamente sull’arenile. Stili di vita sani, prevenzione di comportamenti a rischio, elementi di primo soccorso per fronteggiare le emergenze: grazie a dépliant e materiale informativo presso gli stand, i bagnanti potranno anche partecipare alla dimostrazione sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare e disostruzione delle prime vie aeree, ed eventualmente esercitarsi su un manichino.

Nella giornata di oggi gli esperti dell’azienda sanitaria hanno fatto tappa allo stabilimento Columbia.

