CIVITAVECCHIA – Il Pincio ha avviato la procedura per l’affidamento dell’organizzazione dello spettacolo pirotecnico del 15 agosto, uno degli appuntamenti più sentiti e attesi dai cittadini.

Il tradizionale evento, che coincide con il "Natale della città", rappresenta per Civitavecchia un momento di forte identità collettiva, capace di richiamare migliaia di persone sul lungomare per godere di uno spettacolo di luci e colori unico nel suo genere. L’amministrazione ha previsto un appalto biennale del valore di 60mila euro oltre iva per garantire due serate – una nel 2025 e una nel 2026 – all’altezza delle aspettative.

La gara, che verrà condotta attraverso procedura negoziata, punta a selezionare l’offerta con il miglior rapporto qualità-prezzo. I requisiti minimi richiesti parlano chiaro: almeno 25 minuti di fuochi a ritmo continuo, 10mila accensioni, 750 spari, scenografie e coreografie pirotecniche complesse, visibili da tutta l’area della Marina.

A sottolineare la centralità dell’evento anche la cura dei dettagli tecnici: materiale biodegradabile, mortai certificati, bonifica completa delle aree demaniali, e una copertura assicurativa fino a 3 milioni di euro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA