LADISPOLI - Una persona in difficoltà da una parte, l'altruismo e la voglia di aiutare da un'altra. In mezzo la Lis, la lingua dei segni italiana. Gli ingredienti per una storia a lieto fine ci sono tutti. Siamo nel quartiere Palo Laziale. Qui una ragazza di 16 anni nota una persona anziana, sorda, in difficoltà. Dopo aver chiesto aiuto ad alcuni passanti che l'avrebbero ignorata (come raccontato dai protagonisti successivamente), sul posto è arrivata la mamma della 16enne che ha allertato i carabinieri. Ma le difficoltà nel farsi comprendere hanno fatto temere all'anziano malcapitato il peggio. Sul posto, per fortuna, è arrivato anche il delegato al progetto "Ladispoli una città che sa ascoltare", Marco Cecchini, contattato tramite social da una persona che aveva partecipato a un corso di sensibilizzazione sulla Lis. «Al nostro arrivo - racconta Cecchini - abbiamo comunicato con lui attraverso la Lis, purtroppo non ricordava dove abitasse. Mentre i Carabinieri sono andati alla ricerca di un parente all’indirizzo del documento e noi siamo rimasti con il signore che nel frattempo si è tranquillizzato ed ha iniziato a scherzare con Valentina Manca che ha tradotto in LIs. Tutto si è concluso per il meglio e i carabinieri sono stati super efficienti e gentili e sono riusciti a trovare i familiari del signore che nel salutarci ci ha detto che ci verrà a trovare una delle nostre prossime iniziative». «Ladispoli una città che sa ascoltare – ha concluso Cecchini – è un progetto a cui teniamo in modo particolare. L’obiettivo è di essere sempre più inclusivi permettendo alle persone sorde di comunicare in totale autonomia». Tutto bene quel che finisce bene, insomma, anche se la mamma della 16enne intervenuta per prima in aiuto dell'uomo ha voluto evidenziare come per alcune persone che per fortuna tendono una mano per aiutare il prossimo, ce ne sono molte ancora, purtroppo, che si voltano dall'altra parte. «Ma possibile - chiede sui social - siamo arrivati a questo punto? Una ragazzina sta chiedendo aiuto e invece di darglielo la snobbano?»

