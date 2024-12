FIUMICINO - «È importante mantenere vivo il ricordo delle persone che hanno segnato le nostre vite»: con queste parole il sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha commemorato i cari defunti durante una delle cerimonie tenutesi nei cimiteri comunali.

In occasione delle commemorazioni per i Defunti, infatti, l Comune di Fiumicino ha celebrato la memoria dei propri cari con quattro solenni cerimonie, alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose. Gli eventi si sono svolti in diversi cimiteri del territorio, unendo così tutta la comunità in un momento di riflessione e rispetto. Il sindaco Mario Baccini, ha presenziato la commemorazione presso il Cimitero di Santa Ninfa, dove ha deposto un omaggio floreale, in ricordo dei defunti, santificato da Padre Giuseppe. «Ci riuniamo per onorare la memoria di chi ci ha lasciato. – ha dichiarato – È importante continuare a mantenere vivo il ricordo delle persone che hanno segnato le nostre vite, affinché il loro esempio continui a vivere nei cuori e nelle azioni di chi li ha conosciuti ed amati».

Nel Cimitero di Maccarese, il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, ha reso omaggio ai defunti, partecipando a un momento di riflessione condiviso con tutti i presenti, mentre l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa, ha rappresentato l’Amministrazione Comunale durante la cerimonia tenutasi nel Cimitero Monumentale di Fiumicino. Al Cimitero di Palidoro, la fascia tricolore è stata indossata dal consigliere, Stefano Calandra che, insieme alle autorità civili, militari e religiose presenti, ha celebrato la memoria dei defunti con un omaggio floreale benedetto da Don Paul.