CERVETERI - «Pieno di iscrizioni per il corso gratuito di Blsd del gruppo comunale della Protezione civile. In pochissime ore, la mattinata di formazione è andata sold-out», tanto che si pensa già a una nuova sessione per chi non è riuscito a prendervi parte. «Nel corso che si svolgerà domenica all’interno della base operativa di Protezione civile a I Terzi - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti - verrà svolta non soltanto una accurata parte teorica, ma anche pratica, con lo studio delle azioni da compiere in caso di situazioni di emergenza: saperle applicare correttamente possono risultare fondamentali per salvare la vita di una persona prima dell’arrivo dell’ambulanza e del personale sanitario. Come noto, l’impegno di questa amministrazione prosegue da molti anni sul fronte della prevenzione: sono tanti i corsi gratuiti organizzati nel tempo, così come sono altrettante le persone che proprio grazie all’attività della Protezione civile comunale sono state formate all’applicazione delle manovre di riabilitazione e all’utilizzo del defibrillatore. Un impegno continuo e sul quale proseguiremo anche in futuro». «Nei giorni scorsi – ha ricordato Gubetti – in consiglio è stata approvata una mozione per rendere Cerveteri una città “cardio-protetta”, una mozione che abbiamo votato convintamente proprio perché è un tema sul quale ci siamo sempre esposti in prima linea, con azioni concrete. Nel dicembre del 2021 infatti la Turigest, ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica della nostra città, donò 4 defibrillatori pediatrici agli Istituti comprensivi di Cerveteri e sempre negli scorsi anni, la Protezione civile donò un defibrillatore alla Parrocchia San Francesco d’Assisi di Cerenova. Anche in questo caso, continueremo a lavorare e ad impegnarci in maniera concreta».

