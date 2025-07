Nel cuore della frazione di Tobia, proprio lungo il tratto urbano di Strada Tobia – da piazza Fontana fino alla salita per San Martino – i residenti rivolgono un appello accorato all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine, affinché si intervenga con urgenza per garantire condizioni adeguate di sicurezza per pedoni e automobilisti.

Secondo quanto segnalato da una cittadina, la zona è quotidianamente attraversata da veicoli che ignorano i limiti di velocità, mettendo a rischio l’incolumità dei tanti bambini e residenti che camminano lungo la strada.

A peggiorare la situazione, le soste selvagge sul lato sinistro della carreggiata in salita: un comportamento reiterato, già più volte segnalato alla polizia locale, che, però, pare non abbia avuto conseguenze concrete.

«La presenza delle forze dell’ordine a Tobia è pressoché inesistente – denuncia la residente –. I controlli si limitano a pochi e sporadici posti di blocco dei carabinieri, mentre non si vede traccia della polizia locale, nonostante Tobia sia territorio comunale di Viterbo».

La preoccupazione è concreta: «Io stessa ho rischiato più volte incidenti frontali o di investire pedoni, semplicemente tornando a casa. Serve un controllo costante, come avviene nel centro di Viterbo».

La richiesta è chiara: aumentare i controlli sulla velocità e intervenire sulla sosta irregolare, per evitare che si debba intervenire solo dopo l’irreparabile.

